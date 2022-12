Qatar: secondo giornalista morto improvvisamente durante i Mondiali di calcio Fifa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un fotoreporter dell'emittente televisiva qatarina "Al Kass TV", Khalid al Misslam, è morto "improvvisamente" lo scorso sabato 11 dicembre, mentre dava copertura mediatica ai Mondiali di calcio Fifa 2022 in corso in Qatar. Lo ha riferito il quotidiano "Gulf Times". Le circostante della morte del giornalista sono ancora incerte, e l'emittente televisiva per cui lavorava si è limitata ad accennare brevemente alla morte del suo cronista durante la copertura in diretta del mondiale di cacio. Soltanto il giorno prima, venerdì 9 dicembre, era morto all'improvviso per un attacco cardiaco il giornalista statunitense Grant Wahl, 48 anni. Gli organizzatori del mondiale hanno riferito che il giornalista dell'emittente "Cbs Sports" si è accasciato nella sala stampa durante la partita Olanda-Argentina, e ha ricevuto "cure mediche immediate". Successivamente è stato trasferito all'Hamad General Hospital, dove è morto. Lo scorso 21 novembre il giornalista statunitense era stato fermato dal personale della sicurezza in Qatar perché - come da lui stesso reso noto su Twitter - aveva indossato una maglietta arcobaleno alla partita Stati Uniti-Galles, per sostenere i diritti Lgbt+. (Res)