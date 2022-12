Taiwan: governo chiede a banche di Stato di "gestire adeguatamente" l'esposizione alla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan ha chiesto alle banche di proprietà statale dell'isola di "gestire adeguatamente" la loro esposizione alla Cina. Lo ha dichiarato oggi il ministro delle Finanze taiwanese, Su Jain-rong, nel contesto di forti tensioni commerciali e politiche tra Taipei e la Cina continentale. Il mese scorso il regolatore finanziario di Taiwan ha riferito che l'esposizione bancaria dell'isola alla Cina ha toccato minimi storici. Alla domanda di un deputato nel corso di una sessione parlamentare, il ministro Su ha affermato che "alle banche di proprietà statale è già stato richiesto di gestire attivamente la loro esposizione alla Cina in misura adeguata". Tra le principali banche di proprietà statale taiwanesi figurano Bank of Taiwan, Taiwan Cooperative Bank e Land Bank of Taiwan. La scorsa settimana Taipei ha denunciato nuovi divieti d'importazione a carico dei suoi prodotti alimentari da parte della Cina. (Cip)