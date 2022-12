Usa: Covid, Musk attacca l'infettivologo Fauci su Twitter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elon Musk, già noto per la forte opposizione ai lockdown e alle altre misure varate dal governo degli Stati Uniti per contenere i contagi durante la pandemia di Covid-19, ha rivolto su Twitter un attacco diretto all'infettivologo Anthony Fauci, volto e principale figura di riferimento delle politiche anti-pandemiche adottate negli scorsi anni dal governo statunitense. "I miei pronomi sono Processare/Fauci", ha scritto Musk in un provocatorio tweet divenuto immediatamente virale. Poco prima, il miliardario aveva rilanciato un'immagine tratta dal film "Il Signore degli Anelli", in cui Fauci, sotto forma di consigliere malvagio di un re, chiede al presidente Joe Biden "solo un altro lockdown". "Twitter era il Vermilinguo del mondo", ha scritto Musk, riferendosi al personaggio del film giustapposto a Fauci, ma anche ai documenti riservati di Twitter recentemente pubblicati per volontà del suo nuovo proprietario, da cui emergerebbe un quadro di pesanti influenze politiche su quella piattaforma, anche nell'ambito della comunicazione relativa alla pandemia. Sin dall'inizio della crisi pandemica, Musk ha criticato con forza le chiusure forzate delle attività economiche e i successivi sussidi approvati dal governo Usa, definendo tali politiche "stupide". I messaggi pubblicati dall'imprenditore sul suo social media hanno suscitato reazioni entusiastiche da parte di internauti e figure pubbliche di orientamento conservatore, e dure critiche da parte di esponenti del mondo scientifico e politici di area democratica, come la senatrice Amy Klobuchar. (segue) (Was)