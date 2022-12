Usa: Covid, Musk attacca l'infettivologo Fauci su Twitter (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le origini della pandemia sono tornate al centro di un acceso dibattito negli Stati Uniti dopo un recente rapporto di "Vanity Fair" e ProPublica, secondo cui l'Istituto di virologia di Wuhan, in Cina, fronteggiò una non meglio precisata emergenza proprio in concomitanza con l'inizio della pandemia. I Repubblicani hanno più volte affermato di voler sottoporre lo stesso Fauci a una indagine parlamentare, sia per il suo ruolo nella definizione delle politiche di contenimento del Covid-19 negli Usa, sia per aver autorizzato finanziamenti pubblici statunitensi alle ricerche sui virus nell'Istituto di Wuhan, che secondo alcuni repubblicani prefigurerebbero esperimenti di "guadagno di funzione" dei coronavirus, vietati negli Usa. (Was)