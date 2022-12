Germania: ministra Interno Faeser, da golpisti del “Consiglio” minaccia molto seria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- I golpisti del “Consiglio” hanno rappresentato una minaccia “molto seria” per la Germania, poiché avevano piani ben precisi per il colpo di Stato e una componente militare. È quanto affermato dalla ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, durante un'intervista che ha rilasciato all'emittente radiotelevisiva “Ard”. Guidato dal principe Enrico XIII di Reuss, il “Consiglio” era formato principalmente da Reichsbuerger, ossia “cittadini dell'Impero”. Si tratta di estremisti di destra nostalgici del Reich tedesco che, non necessariamente monarchici, non riconoscono la Repubblica federale di Germania e le sue leggi. Gli appartenenti al movimento sostengono forme di autogoverno comunitario a livello locale, di norma confinate a limitati agglomerati rurali o a singole abitazioni. Tra le attività dei Reichsbuerger figurano ronde di sorveglianza nelle città e l’organizzazione di milizie armate. Negli ultimi anni, i “cittadini dell'Impero” hanno sperimentato una netta radicalizzazione. Il “Consiglio” è stato smantellato con l'operazione “Kangal”, che ha interessato 12 dei 16 Laender il 7 dicembre scorso. Su 52 sospettati appartenenti all'organizzazione, 25 sono stati arrestati, tra cui il principe di Reuss. L'accusa è di appartenenza o sostegno a un'organizzazione terroristica con fini eversivi. (Geb)