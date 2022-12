Ucraina: ministri degli Esteri Ue e leader G7 discutono nuove sanzioni contro la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri dell'Unione europea e i leader del G7 si incontreranno oggi per cercare di concordare il nono pacchetto di sanzioni contro la Russia e la spesa di ulteriori 2 miliardi di euro per le consegne di armi all'Ucraina. La riunione del G7 si terrà oggi, ospitata online dal cancelliere tedesco Olaf Scholz. Sarà presente anche il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskiy. Tuttavia, non è chiaro se l'Ungheria bloccherà alcune decisioni, ricorrendo a quella che i diplomatici hanno denunciato come "diplomazia di ricatto" a causa di una disputa sui fondi Ue destinati a Budapest bloccati per la condizionalità sul rispetto dello stato di diritto. (Rel)