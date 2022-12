Regno Unito: quattro bambini in ospedale dopo caduta nel lago ghiacciato a Solihull

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro bambini stanno lottando per la vita dopo essere caduti domenica notte in un lago ghiacciato mentre stavano giocando, mentre altri due risultano dispersi. La vicenda è accaduta presso il lago nella riserva naturale di Babbs Mill, a Solihull, a sud di Birmingham. Come riporta il quotidiano britannico "The Telegraph", la polizia ha riferito che i quattro bambini salvati sono stati curati sul posto con supporto vitale avanzato da vigili del fuoco e paramedici prima di essere portati in ospedale dove rimangono in condizioni critiche. I vigili del fuoco del West Midlands hanno continuato a perlustrare il lago per tutta la notte alla ricerca degli altri due bambini. Tuttavia, Richard Stanton, il comandante dell'area, ha affermato che data la temperatura, l'ora e l'età delle potenziali vittime, non ci sono più speranze di trovarli vivi. (Rel)