Ucraina: ministro Esteri Kuleba, da Germania nessun impegno su fornitura carri armati

- La Germania non ha assunto al momento alcun impegno per la fornitura di carri armati Leopard 2 all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente radiotelevisiva “Ard”. In particolare, il capo della diplomazia di Kiev ha affermato che “nessuna decisione del genere è stata ancora presa” e “non ci sono promesse” da parte di Berlino, ma “ci stiamo lavorando, abbastanza apertamente”. Kuleba ha aggiunto che l'Ucraina “non capisce” perché la Germania le fornisca artiglieria, ma non carri armati. “È un gran peccato”, ha infine evidenziato il ministro degli Esteri ucraino. (Geb)