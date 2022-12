Corea del Sud: Organizzazione internazionale del lavoro discuterà sciopero autotrasportatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rappresentanti dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) intendono discutere coi ministeri del Lavoro e dei Trasporti della Corea del Sud lo sciopero nazionale degli autotrasportatori recentemente conclusosi in quel Paese. Lo ha annunciato oggi l'agenzia dell'Onu, secondo cui il confronto coi ministeri locali avverrà a margine di una conferenza sui diritti umani e gli standard lavorativi ospitata da Seul. Alle discussioni prenderanno parte Tim de Mayer, consigliere senior per le politiche dell'Oil, e Karen Curtis, responsabile della divisione per la libertà di associazione dell'agenzia. L'Oil ha seguito gli sviluppi del drammatico sciopero degli autotrasportatori sudcoreani nelle scorse settimane. All'inizio di questo mese, l'agenzia ha inviato una lettera al governo sudcoreano ricordando le decisioni assunte dal Comitato per la libertà di associazione dell'Oil. (segue) (Git)