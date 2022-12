Corea del Sud: Organizzazione internazionale del lavoro discuterà sciopero autotrasportatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Gli autotrasportatori sindacalizzati della Corea del Sud hanno votato alla fine della scorsa settimana la conclusione dello sciopero nazionale intrapreso il mese scorso, che ha arrecato significativi danni alle catene di fornitura di industrie chiave del Paese. Lo ha annunciatoil sindacato di settore, Cargo Truckers Solidarity Union. Circa il 62 per cento dei membri del sindacato ha votato in favore della conclusione dello sciopero. Il 9 dicembre il governo aveva varato un decreto per ordinare ai camionisti delle industrie petrolchimica e siderurgica di tornare al lavoro. Allo sciopero, iniziato il 24 novembre, hanno preso parte circa 25mila autotrasportatori sindacalizzati e alcuni camionisti non iscritti al sindacato, che chiedevano di rendere permanente un piano temporaneo di salario minimo settoriale varato dal governo in risposta alla pandemia. La mobilitazione, segnata da duri scontri verbali tra il presidente Yoon Suk-yeol e il sindacato, si è conclusa senza alcun accordo tra le parti. Gli autotrasportatori continuano a chiedere la proroga e sistematizzazione del regime di salario minimo temporaneamente introdotto dal governo per gli operatori del settore, in considerazione delle ricadute della pandemia e dell'attuale crisi inflattiva globale. (Git)