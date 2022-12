Ucraina: Stato maggiore, forze russe usano civili come scudi umani nella regione di Luhansk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze russe stanno usando i civili come scudo umano nella regione di Luhansk. E' quanto riferito dallo Stato maggiore ucraino in un post su Facebook. "In violazione del diritto internazionale umanitario, l'avversario continua a utilizzare la popolazione civile come scudi umani. Nel villaggio di Troitske, nella regione temporaneamente occupata di Luhansk, gli occupanti russi dispiegano attrezzature militari vicino agli edifici residenziali della popolazione civile", si legge nel messaggio. Inoltre, lo Stato maggiore ha riferito che le truppe ucraine hanno abbattuto undici attacchi russi nella regione del Donbass: vicino a Stelmakhivka, Makiivka e silvicoltura Serebryansky nella regione di Luhansk e Belohorivka, Soledar, Verkhnokamyanka, Krasnohorivka, Yurivka, Novomykhailivka e Vremivka nella regione di Donetsk. Sempre nella medesima regione, le truppe russe hanno lanciato due attacchi missilistici contro l'infrastruttura dell'insediamento di Konstantynivka, oltre a 60 attacchi dei sistemi di razzi a lancio multiplo sulla città di Kherson. A sua volta, le forze di Kiev hanno colpito nove punti di controllo, 17 basi militari e due depositi di munizioni. (Kiu)