Serbia-Kosovo: tensioni a Leposavic e Mitrovica Nord, attive le sirene di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I serbi del nord del Kosovo si stanno radunando ed erigendo delle barricate a Leposavic e Mitrovica Nord dopo la notizia dell'arresto dell'ex agente di polizia, Dejan Pantic, avvenuto mentre tentava di attraversare il valico di Jarinje. Come riportato dal portale "Kosovo Online" a Leposavic e Mitrovica Nord - municipalità nel nord del Kosovo a maggioranza - i residenti locali non vogliono permettere che l'uomo arrestato venga condotto a Pristina: in entrambe le città si sente il suono delle sirene di emergenza. Un gran numero di cittadini si è radunato all'ingresso e all'uscita da Leposavic, a Socanica, Lesko, e diverse centinaia di cittadini si sono radunati anche a Rudar vicino a Zvecan, così come nella vicina Srbovac. (Seb)