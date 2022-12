Ucraina: Zelkensky ringrazia Biden per l'assistenza "senza precedenti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha ringraziato l'omologo degli Stati Uniti Joe Biden per il sostegno militare "senza precedenti" fornito dagli Usa al Paese dell'Europa orientale. "Ho avuto un colloquio telefonico con il presidente Joseph Biden e l'ho ringraziato per l'assistenza militare e finanziaria senza precedenti che gli Usa forniscono all'Ucraina", ha riferito il presidente ucraino tramite un messaggio sul suo account Telegram. "Tutto questo non ci aiuta solo ad avere successo sul campo di battaglia, ma anche a mantenere la stabilità dell'economia ucraina", ha aggiunto Zelensky. Durante il colloquio telefonico, il capo di Stato ha inoltre ringraziato gli Usa per l'assistenza tesa a ovviare alla distruzione del sistema energetico ucraino da parte delle forze russe. Secondo una nota diffusa dalla Casa Bianca a margine del colloquio telefonico, Biden ha espresso l'intenzione di Washington di dare priorità alla difesa aerea dell'Ucraina, e ha sottolineato le ultime forniture militare per 275 milioni di dollari annunciate dal Pentagono la scorsa settimana. (Was)