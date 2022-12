Usa: "Twittergate", i Repubblicani intendono chiamare a testimoniare funzionari d'intelligence

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dei Repubblicani alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Kevin McCarthy, ha dichiarato che il partito intende chiamare a testimoniare i funzionari d'intelligence coinvolti nell'insabbiamento della notizia del "New York Times" in merito ai contenuti del computer di Hunter Biden, figlio del presidente Usa Joe Biden, prima delle elezioni presidenziali del 2020. Come emerso dai documenti riservati di Twitter pubblicati nelle scorse settimane per volontà di Elon Musk, il Federal Bureau of Investigation (Fbi) spinse Twitter e altri social media a censurare la notizia sulle loro piattaforme, sostenendo in comunicazioni scritte alle società che la storia del computer e dei suoi contenuti fosse un caso di disinformazione di probabile provenienza russa. (segue) (Was)