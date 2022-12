Usa-Russia: Trump afferma di aver rifiutato un accordo per la liberazione di Paul Whelan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rivelato ieri che la sua amministrazione rifiutò una proposta di Mosca di liberare l'ex marine Paul Whelan, detenuto in Russia dal 2018 con l'accusa di spionaggio, in cambio del rilascio del trafficante di armi russo Viktor Bout. "Ho rifiutato un accordo con la Russia per uno scambio uno a uno del cosiddetto 'Mercante di morte' per Paul Whelan", ha scritto Trump sul suo profilo nel social media "Truth", menzionando il soprannome attribuito a Bout. "Non avrei accettato un accordo per cento persone in cambio di qualcuno che con i suoi traffichi di armi ha causato la morte di un numero incalcolabile di persone", ha aggiunto l'ex presidente. Trump si è inserito così nelle polemiche suscitate negli Usa dalla decisione del presidente Joe Biden di consegnare Bout alla Russia in cambio della liberazione della sola giocatrice di pallacanestro Brittney Griner. l rilascio dell'atleta, arrestata in Russia quasi un anno fa con l'accusa di trasportare sostanze a base di cannabis nel suo bagaglio di volo, è stata accolta con sollievo negli Usa, ma non sono mancate critiche a Biden per aver accettato uno scambio "uno a uno", anziché pretendere da Mosca anche la liberazione di Whelan. Trump ha affermato ieri che la sua amministrazione avrebbe potuto "tirar fuori Whelan" senza cedere sul rilascio del trafficante di armi russo, ma non ha precisato come intendesse farlo. Intervistata dall'emittente "Cbs News", un'ex funzionaria della sicurezza nazionale dell'amministrazione Trump, Fiona Hill, ha commentato le dichiarazioni dell'ex presidente affermando che Trump "non appariva molto interessato a spendersi" per il rilascio di Whelan. (Was)