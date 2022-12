Taiwan: capo politico Pld giapponese Hagiuda condanna pressioni militari della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio per la ricerca politica del Partito liberaldemocratico del Giappone (Ldp), Koichi Hagiuda, ha condannato ieri le pressioni militari esercitate dalla Cina su Taiwan, ed espresso l'opposizione del governo giapponese a qualunque tentativo di mutare con la forza lo status quo nell'area. Haguda, che nel fine settimana si è recato in visita all'isola, è intervenuto ieri ad un forum a Taipei. Nel corso del suo intervento, il politico giapponese ha espresso la determinazione del Giappone a rafforzare le proprie capacità di difesa, affermando che "il Giappone entrerà in possesso di capacità di attacco per rafforzare la deterrenza". Sabato il responsabile politico dell'Ldp ha incontrato anche la presidente Tsai Ing-wen, concordando in merito all'importanza di rafforzare la cooperazione bilaterale per tutelare la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan. (Cip)