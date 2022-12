Imprese: farmaceutica, Amgen vicina a un accordo per acquistare Horizon Therapeutics

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso della biotecnologia statunitense Amgen Inc. è vicino a un accordo per l'acquisto della compagnia farmaceutica Horizon Therapeutics Plc. Lo riferisce il quotidiano "Wall Street Journal", secondo cui il valore dell'acquisizione sarà superiore a 20 miliardi di dollari, e farà dell'affare la più grande fusione dell'anno nell'ambito medico-farmaceutico. Amgen è l'unico potenziale acquirente di Horizon rimasto, dopo che la compagnia farmaceutica francese Sanofi Sa ha deciso di rinunciare al potenziale affare lo scorso fine settimana. Secondo fonti citate dal quotidiano, l'accordo di acquisizione potrebbe essere raggiunto già nella giornata di oggi. (Was)