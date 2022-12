Usa: il socialista Sanders attacca Sinema, "ha sabotato il Partito democratico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato socialista statunitense Bernie Sanders ha criticato duramente la collega Krysten Sinema dell'Arizona, che la scorsa settimana ha annunciato la decisione di abbandonare il Partito democratico e ricollocarsi come indipendente. L'annuncio, seguito alle elezioni di medio termine, che hanno visto i Democratici conquistare una maggioranza di un seggio al Senato, ha innescato aspre critiche nei confronti della senatrice da parte dei suoi ex colleghi di partito. Sanders, in particolare, ha accusato la senatrice di essere stata una "democratica pro-aziende" e di aver "sabotato" le priorità del partito "assieme a Joe Manchin", senatore democratico di orientamento centrista che lo scorso anno si è spesso trovato su posizioni contrarie rispetto a quelle dei suoi colleghi di partito. Intervistato dall'emittente televisiva "Cnn", Sanders ha sostenuto che la decisione di Sinema di abbandonare il Partito democratico non sia stata assunta per tutelare meglio gli interessi dei suoi elettori, come affermato dalla diretta interessata. "Io sospetto abbia piuttosto a che fare con le sue aspirazioni politiche in Arizona. E penso che (gli elettori) Democratici non siano così entusiasti di qualcuno che aiuta a sabotare alcuni tra i più importanti progetti di legge che proteggono gli interessi delle famiglie lavoratrici e il diritto di voto", ha accusato il socialista. (Was)