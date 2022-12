Giappone: startup punta a essere la prima azienda privata a raggiungere la Luna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una startup giapponese, Ispace Inc, punta a diventare la prima azienda privata del mondo a raggiungere la Luna, e ieri ha lanciato un modulo di allunaggio a bordo di un razzo vettore partito da Cape Canaveral, in Florida. Il modulo, sviluppato autonomamente dall'azienda, misura circa 2,3 per 2,6 metri, ed è parte del suo programma di esplorazione spaziale "Hokuto-R", e dovrebbe raggiungere la superficie lunare attorno alla metà di aprile del prossimo anno. Istituita nel 2010, Ispace punta a sviluppare nel lungo termine tecnologie per lo sfruttamento delle risorse lunari e a istituire un servizio di trasporto a basso costo tra la Terra e il suo satellite. (Git)