Corea del Sud: esportazioni in calo del 20,8 per cento all'inizio di dicembre (2)

- Le esportazioni della Corea del Sud hanno registrato un calo per il secondo mese consecutivo a novembre, e la contrazione è stata più marcata di quella del mese precedente a causa del rallentamento dell'economia globale e degli effetti logistici dello sciopero degli autotrasportatori in corso nel Paese. Il mese scorso le esportazioni nazionali sono ammontate a 51,91 miliardi di dollari, in calo del 14 per cento su base annua. Novembre ha segnato anche il 18mo mese consecutivo di disavanzo commerciale, legato in primo luogo agli elevati prezzi globali dell'energia: il mese scorso le importazioni sono ammontate a 58,93 miliardi di dollari, risultando in un deficit di 7,01 miliardi di dollari. Le esportazioni sudcoreane non registravano due contrazioni mensili consecutive dal 2020. (segue) (Git)