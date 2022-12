Thailandia: sondaggio, 3 elettori su 4 sostengono il partito Pheu Thau (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paetongtarn Shinawatra, figlia minore dell'ex primo ministro thailandese in esilio autoimposto, Thaksin Shinawatra, è emersa in cima alla lista dei possibili candidati alla carica di primo ministro in un sondaggio telefonico effettuato il mese scorso nella Thailandia centrale. Il sondaggio è stato effettuato dall'Istituto nazionale dell'Amministrazione dello sviluppo. Nel sondaggio, la figlia dell'ex premier ha ottenuto il maggior numero di consensi - il 14,18 per cento - davanti a al leader del partito di orientamento progressista Move Forward Pita Limjaroenrate e al premier in carica, Prayuth Chan-ocha. Il sondaggio ha coinvolto 2.002 cittadini thailandesi di età superiore a 18 anni. (segue) (Fim)