Thailandia: sondaggio, 3 elettori su 4 sostengono il partito Pheu Thau (5)

- Prayut, già a capo dell’Esercito, è al potere dal colpo di stato militare del 2014 contro il governo democraticamente eletto di Yingluck Shinawatra. La giunta guidata da Prayut, chiamata Consiglio nazionale per la pace e l’ordine, ha redatto la carta costituzionale del 2017 e modificato, tra l’altro, il sistema elettorale. Il generale si è presentato al voto del 2019 come candidato indipendente del partito Palang Pracharath (Ppp), legato alla giunta, ed è stato poi eletto dall’Assemblea nazionale. L’opposizione ha contestato quelle elezioni, sia per le regole con cui si sono svolte sia per i ritardi con cui la Commissione elettorale ha pubblicato i risultati. Gli avversari hanno sostenuto la tesi secondo cui la durata del mandato di Prayut avrebbe dovuto essere calcolata dal suo insediamento iniziale. (Fim)