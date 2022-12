Corea del Sud: ressa di Halloween, approvata mozione per licenziamento ministro dell'Interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una mozione presentata dalle forze di opposizione parlamentare della Corea del Sud per chiedere il licenziamento del ministro dell'Interno e della sicurezza Lee Sang-min è stata approvata dall'Assemblea nazionale ieri, ed è ora sulla scrivania del presidente Yoon Suk-yeol. La mozione è stata presentata a seguito della ressa verificatasi nel quartiere Itaewon di Seul la notte di Halloween, costata la vita a 97 persone. Ben 182 deputati sui 183 presenti al voto hanno appoggiato la mozione presentata a una sessione plenaria dell'assemblea, cui però non hanno preso parte i deputati del Partito del potere dei nazionali, attualmente al governo. Quella approvata ieri è la seconda mozione presentata in parlamento per ottenere il licenziamento di Lee, che secondo le forze di opposizione è politicamente responsabile della tragedia. (Git)