Kosovo: Vucic, nel nord è in corso "difficile lotta per sopravvivenza" popolo serbo

- Nel nord del Kosovo è in corso “una difficile lotta di un popolo per la sopravvivenza". Lo ha detto il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, all'emittente televisiva "Rts" al termine della riunione del Consiglio di sicurezza nazionale incentrata sulla situazione nel nord del Kosovo. "Ciò che abbiamo annunciato ieri, nei giorni scorsi e nelle settimane precedenti sta accadendo. Prima di tutto dall'aspetto internazionale, dove si vedono delle falsificazioni dirette, e bugie sulla situazione sul campo. Sul campo, abbiamo una difficile lotta di un popolo per la sopravvivenza", ha detto Vucic. "Per noi è importante invitare sia gli albanesi che i serbi a preservare la pace", ha detto il presidente serbo. (Seb)