Kosovo: Vucic, Usa chiedendo rimozione barricate nel nord "proteggono il loro bambino"

- C’è molta delusione per il messaggio rivolto dalle autorità statunitensi sulla rimozione delle barricate nel nord del Kosovo. Lo ha detto il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, all'emittente televisiva "Rts" al termine della riunione del Consiglio di sicurezza nazionale incentrata sulla situazione nel nord del Kosovo. "Ho inteso molto bene quel messaggio e me lo aspettavo, anche se sono deluso. Hanno il loro bambino e lo stanno proteggendo. Hanno creato il bambino albanese 20 anni fa e l'hanno completato 14 anni fa. Dicono che le barricate sono un problema. Non limitano il movimento di alcun albanese. Sono una forma di protesta", ha detto il presidente serbo. "Ho una domanda per i nostri partner statunitensi: quali accordi rispetta Pristina e quali rispettano loro?", ha proseguito Vucic, invitando tutti, anche i cittadini serbi, a non attaccare accidentalmente Kfor ed Eulex, le missioni di Nato e Ue nel Kosovo. (Seb)