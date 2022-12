Business news: Messico, Lopez Obrador, Tren Maya verrà inaugurato l'anno prossimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lуpez Obrador, ha assicurato che il "Tren Maya”, la ferrovia che collegherà le principali mete turistiche della penisola sudorientale dello Yucatan, sarà inaugurata l’anno prossimo. "Anche se può sembrare incredibile, inaugureremo il Treno Maya il prossimo anno”, ha detto in un video publicato sui social. Il capo dello stato ha quindi pubblicato una foto dei lavori in corso, rimarcando che “i binari per i 1.554 chilometri del Treno Maya vengono posati anche di notte”. (Res)