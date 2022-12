Serbia-Kosovo: Vucic attacca gli Usa e invita connazionali nel nord a non cedere alle provocazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Critiche dirette alla comunità internazionale e, in particolare, agli Stati Uniti, ma un nuovo invito alla calma e a evitare un ulteriore escalation nel nord del Kosovo: il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha parlato ai microfoni dell’emittente televisiva “Rts” al termine della riunione del Consiglio di sicurezza nazionale, convocato oggi alle 19 per discutere degli ultimi sviluppi nel nord del Kosovo. Il presidente della Serbia ha detto che per lui questo è il giorno più difficile da quando ha assunto l'incarico di capo dello Stato, che la prossima "è la notte più lunga difficile" da quando riveste una carica istituzionale. "E' in corso un tentativo di porre fine alla questione del Kosovo e vi partecipa anche una parte della comunità internazionale”, ha detto Vucic, affermando che "la polizia del Kosovo, che non è né speciale e nemmeno ordinaria, non deve stazionare nel nord. Senza contare che ieri e oggi queste unità di polizia hanno fatto irruzione con i loro reparti speciali, mentre la comunità internazionale fa finta di non vedere", ha detto il capo dello Stato serbo. Dalla comunità internazionale, ha proseguito Vucic, “giungono falsificazioni dirette, bugie nude e crude sulla situazione”, mentre “sul terreno abbiamo una difficile lotta di un popolo per la sopravvivenza".In merito all’invito rivolto dalle autorità statunitensi sulla rimozione delle barricate nel nord, il presidente serbo ha usato parole dure. "Ho inteso molto bene quel messaggio e me lo aspettavo, anche se sono deluso. Hanno il loro bambino e lo stanno proteggendo. Hanno creato il ‘bambino albanese’ 20 anni fa e l'hanno completato 14 anni fa. Dicono che le barricate sono un problema. Non limitano il movimento di alcun albanese. Sono una forma di protesta", ha detto il presidente serbo. "Ho una domanda per i nostri partner statunitensi: quali accordi rispetta Pristina e quali accordi rispettano loro?", ha proseguito Vucic, in un chiaro riferimento al mancato rispetto da parte delle autorità kosovare degli accordi raggiunti a Bruxelles e Washington. Rivolgendosi poi ai suoi connazionali, Vucic ha detto che la missione della Nato in Kosovo Kfor ha garantito che le autorità di Pristina non intraprenderanno azioni violente contro i manifestanti nel nord. "Speriamo che garantiscano la sicurezza dei serbi. In caso contrario, tutto sarà immediatamente chiaro", ha detto Vucic. Il presidente ha sottolineato ancora una volta che per la Serbia questi sono giorni drammatici di cui Belgrado non ha colpa. "La nostra coscienza è pulita. Abbiamo le mani legate, ma anche quando siamo costretti in un angolo come in questo caso, bisogna combattere. Il mio messaggio alla gente è di rispettare Eulex e Kfor e non cadere nelle provocazioni", ha detto Vucic.Dalla comunità internazionale, effettivamente, nel corso della giornata è giunta una condanna unanime nei confronti delle barricate erette nel nord dai cittadini serbi, oltre che per la granata stordente lanciata contro una pattuglia della missione Eulex nei pressi di Rudare. La notizia è stata duramente condannata dall’Ue e dalla Nato, per bocca rispettivamente dell’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Josep Borrell e della portavoce ufficiale dell’Alleanza atlantica Oana Lungescu. Borrell, in particolare, ha invitato i serbi del nord a smantellare le barricate. Una posizione che ha provocato una risposta quasi sdegnata della prima ministra serba, Ana Brnabic, secondo cui le barricate sono una “richiesta di pace”, oltre che un richiamo alla comunità internazionale affinché si renda conto delle provocazioni cui sono sottoposti gli abitanti del nord del Kosovo. Brnabic, peraltro, non ha mancato di sottolineare come Borrell sia stato tanto rapido nel condannare le barricate senza contestare il mancato rispetto da parte di Pristina “dell’Accordo di Bruxelles” – che stabilisce l’impegno a costituire un’Associazione delle municipalità a maggioranza serba nel nord del Kosovo –, un’intesa “la cui attuazione è garantita dall'Unione europea”.In mattinata sono arrivate le parole del primo ministro kosovaro, Albin Kurti, che nel corso di una conferenza stampa ha usato toni che certo non hanno contribuito a placare gli animi. “La Serbia vuole riprendere la guerra che ha perso 23 anni fa”, ha detto Kurti. "La Serbia non nasconde di voler tornare in Kosovo, cioè continuare la guerra che ha perso. La militarizzazione della Serbia nel corso degli anni ci ha portato a questo stato. Stanno stanziando ingenti somme di denaro per l'esercito e l’acquisto di armi. Questa militarizzazione, accompagnata da ambizioni egemoniche, rappresenta una minaccia per l'intera regione", ha affermato Kurti. "Vogliamo agire con attenzione, comprendendo la delicatezza della situazione. Lo abbiamo sempre dimostrato. Infatti, a causa della fragilità della situazione nel nord e della collaborazione con i nostri amici, i nostri partner europei e statunitensi, abbiamo tollerato il ritardo nell'attuazione delle nostre decisioni più volte, ma ogni ritardo scade”, ha detto Kurti. "Non abbiamo rinunciato a nessuna decisione che abbiamo preso perché non possiamo rinunciare alla legalità, alla costituzionalità e agli obblighi che abbiamo a causa delle responsabilità che ci siamo assunti", ha affermato il primo ministro kosovaro. (Res)