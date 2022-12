Business news: Messico, inflazione rallenta al 7,80 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice nazionale dei prezzi al consumo in Messico è sceso a novembre allo 0,58 per cento su mese, portando il dato annuale al 7,80 per cento, il risultato più basso in sei mesi. Lo riferisce l’Istituto nazionale di geografia e statistica (Inegi). Il paniere della cosiddetta "core inflation", il gruppo di prodotti che non presentano volatilità stagionali ha invece registrato un incremento dello 0,45 per cento su mese, portando il dato su anno all’8,51 per cento. (Res)