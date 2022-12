Usa: "Twittergate", i Repubblicani intendono chiamare a testimoniare funzionari d'intelligence (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ricordano i quotidiani statunitensi, prima delle elezioni 2020 ben 51 funzionari d'intelligence di alto livello - inclusi gli ex direttori della Cia John Brennan e James Clapper - firmarono una lettera nella quale bollavano la notizia del computer di Hunter Biden pubblicata in esclusiva dal "New York Post" come falsa, e sostenevano - pur ammettendo di non disporre di evidenze precise in proposito - che la natura delle informazioni suggerisse "un significativo coinvolgimento" di Mosca nella vicenda. "Molti di questi 51 agenti d'intelligence che hanno firmato la lettera (...) hanno un'autorizzazione di sicurezza", ha detto ieri McCarthy, sostenendo fossero perfettamente consapevoli della veridicità delle informazioni che però bollarono pubblicamente come false. "Perché hanno firmato quella lettera? Perché hanno mentito al popolo americano?", ha accusato il leader repubblicano, aggiungendo che una volta assunta la maggioranza alla Camera, i Repubblicani "li convocheranno e li sottoporranno a un mandato di comparizione di fronte alla commissione" d'Intelligence. (Was)