Kosovo: Ziadeh (Unmik), diritti umani indispensabili per costruire futuro luminoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostenere le persone e difendere i diritti umani è più importante che mai in quest’edizione della Giornata dei diritti umani. Lo ha affermato Caroline Ziadeh, rappresentante speciale del segretario generale e capo della missione delle Nazioni Unite in Kosovo (Unmik). "Oggi, più che mai, i diritti umani sono indispensabili per costruire un futuro luminoso per tutti in Kosovo", ha affermato Ziadeh. La rappresentante speciale ha accolto con favore il lancio di una celebrazione annuale della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che segnerà il suo 75mo anniversario l'anno prossimo, come una pietra miliare unica per riconoscere il contributo significativo che questo documento ha dato al progresso dei diritti umani e pace e sicurezza internazionale "Voglio cogliere questa opportunità per incoraggiare le istituzioni del Kosovo e le altre parti interessate a perseverare nei loro sforzi per abbracciare la Dichiarazione universale e rafforzare il contratto sociale del Kosovo, ancorandolo ulteriormente ai diritti umani", ha affermato Ziadeh. La rappresentante speciale ha aggiunto che l'Unmik rimane impegnata a sostenere tutti gli attori in Kosovo per sfruttare il potere dei diritti umani per garantire una società pacifica, aperta e giusta che sia più resiliente in tempi di crisi. "Continueremo a lavorare fianco a fianco con tutti gli attori coinvolti nello spirito della Dichiarazione universale, per salvaguardare i diritti umani di tutte le persone e non lasciare indietro nessuno". (Alt)