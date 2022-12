Serbia-Italia: colloquio Vucic-Tajani, invito ad allentare tensioni in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha avuto un colloquio telefonico con il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Lo ha reso noto l'ufficio della presidenza di Belgrado, secondo cui Tajani ha detto al presidente Vucicche è necessario preservare la pace e la stabilità e ha chiesto l'allentamento della situazione in Kosovo, nonché il ritorno dei rappresentanti serbi nelle istituzioni di Pristina. Il presidente Vucic ha affermato che per ottenere questo scopo "è necessario soddisfare una piccola e semplice condizione, che è rispettare l'accordo di Bruxelles". Ciò significa, riferisce la presidenza di Belgrado, che dovrebbe essere costituita l'Associazione dei comuni serbi, cui anche le autorità di Pristina si sono impegnate firmando tale accordo quasi dieci anni fa. Inoltre, si legge nella nota, tutte le tensioni attualmente in atto sono il prodotto di decisioni e mosse unilaterali di Priština. Vucic ha ribadito che la Serbia rimane impegnata a perseguire una politica di pace e stabilità. (Seb)