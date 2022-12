Kosovo: ambasciatori Quintetto accolgono positivamente rinvio elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi della Quintetto - Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti - hanno accolto con favore la decisione delle autorità del Kosovo di rinviare le elezioni straordinarie nel nord del Paese a maggioranza serba. Lo ha annunciato sul suo profilo Twitter l'ambasciatore tedesco a Pristina, Jorn Rode citando una dichiarazione congiunta degli cinque ambasciatori. "Le ambasciate di Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Stati Uniti e l'Ufficio del rappresentante speciale Ue accolgono con favore la decisione del governo del Kosovo e dei leader dei partiti politici di rinviare le elezioni municipali in quattro comuni del nord. Questa decisione costruttiva fa avanzare gli sforzi per migliorare la situazione della sicurezza nel nord, che è cruciale per il dialogo mediato dall'Ue come unica via per raggiungere un accordo globale sulla normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia", si legge nella dichiarazione. (Alt)