Kosovo: Brnabic, barricate erette dai serbi nel nord sono appello alla pace

- Le barricate erette dai serbi nel nord del Kosovo sono un appello alla pace e un appello alla comunità internazionale affinché inizi a fare il proprio lavoro. Lo ha scritto la prima ministra della Serbia, Ana Brnabic, su Twitter. "I Paesi del Quintetto, insieme all'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e la sicurezza, Josep Borrell, chiedono la rimozione delle barricate nel nord perché illegali", ha scritto Brnabic. "È interessante notare che sabato non sono stati così espliciti sull'arresto illegale del serbo Dejan Pantic o su quando la polizia del Kosovo ha violato l'accordo di Bruxelles entrando nel nord, nei comuni a maggioranza serba", ha sottolineato la prima ministra. Brnabic ha sottolineato che le persone che hanno eretto le barricate esprimono chiaramente la loro protesta e lo fanno in modo pacifico. "L'unico modo per sentire la loro voce è, purtroppo, alle barricate. Li avete sentiti quando a gennaio gli è stato negato il diritto di voto? Beh, non proprio", ha affermato la premier. "Li avete sentiti tre mesi dopo, quando Pristina ha confiscato le loro proprietà per costruire basi militari illegali? Assolutamente no. Li avete sentiti 136 volte quando diverse famiglie serbe sono state attaccate? No", ha scritto Brnabic. (segue) (Seb)