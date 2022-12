Kosovo: Brnabic, barricate erette dai serbi nel nord sono appello alla pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si presta loro attenzione solo quando sono alle barricate", ha sottolineato e ribadito che le barricate non sono solo un modo per mostrare insoddisfazione e disperazione, né che i loro diritti umani fondamentali sono minacciati. "Le barricate sono anche un modo per proteggere l'Accordo di Bruxelles e la cui attuazione è garantita dall'Unione europea. Le barricate sono un appello alla pace e un appello all'azione da parte della comunità internazionale, ha concluso Brnabic. (Seb)