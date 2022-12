Roma: Meloni su sparatoria, non si può morire così, giustizia faccia presto il suo corso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'uomo che ha ucciso queste tre donne innocenti, e ha ferito altre tre persone, è stato fermato e spero la giustizia faccia quanto prima il suo corso. Il poligono dal quale aveva sottratto la pistola (il porto d'armi gli era stato rifiutato) è sotto sequestro", continua il presidente. "Eppure la parola 'giustizia' non potrà mai essere accostata a questa vicenda. Perché non è giusto morire così. Nicoletta era felice, e bellissima, nel vestito rosso che aveva comprato per la festa del suo cinquantesimo compleanno, qualche settimana fa. Per me sarà sempre bella e felice così. A Dio Nico. Ti voglio bene", conclude il presidente. (Rin)