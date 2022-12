Italia-Emirati: bloccato nel Paese arabo, Andrea Costantino chiede a Meloni di riportarlo a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea Costantino, l'imprenditore di 49 anni, bloccato negli Emirati Arabi Uniti da sei mesi, ha chiesto al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di farlo ritornare in Italia. Secondo quanto riferisce il "Guardian", Costantino ha affermato di essere vittima di un litigio diplomatico tra i due Stati e ha supplicato il governo Meloni di riportarlo a casa. Costantino ha dichiarato di aver vissuto un'esistenza da "Ricomincio da capo" in una minuscola stanza dell'ambasciata d'Italia ad Abu Dhabi da quando è stato rilasciato a fine maggio dal carcere di massima sicurezza dell'emirato, Al Wathba, dove ha trascorso più di un anno con l'accusa di finanziamento del terrorismo nello Yemen, dopo aver spedito un carico di diesel a un cliente nel Paese. Costantino, un commerciante di petrolio, non può lasciare gli Emirati Arabi Uniti finché non pagherà una multa di 275.000 euro. Costantino è stato arrestato dagli agenti di polizia di un'unità speciale degli Emirati Arabi Uniti nel marzo 2021. (Res)