Roma: spari a Fidene, contestato a Compiti il triplice omicidio aggravato

- Claudio Compiti è stato dichiarato in stato di fermo, indagato per i reati di triplice omicidio volontario con le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. La procura di Roma ha contestato così l'accusa al 57enne che questa mattina ha sparato e ucciso tre donne, ferendo altre 4 persone in un gazebo in via Monte Giberto a Fidene. Nel gazebo si stava tenendo la riunione del condominio Valleverde del comune reatino di Ascrea. Contestato anche il reato di triplice tentato omicidio, in riferimento alle persone rimaste ferite, e il porto abusivo di armi. (Rer)