Business news: Bolivia, legge di Bilancio, ministro Economia denuncia boicottaggio di Evo Morales

- Il ministro dell'Economia della Bolivia, Marcelo Montenegro, ha accusato il settore della maggioranza che fa capo all'ex presidente Evo Morales di boicottare l'approvazione in Parlamento della legge di Bilancio 2023. "La legge non presenta errori tecnici, c'è qualche problema politico o una specie di boicottaggio della gestione economica del presidente Arce", ha affermato oggi Montenegro citato dal quotidiano "La Razon". Il ministro ha commentato in questo modo l'atteggiamento della corrente cosiddetta "evista" della maggioranza che nella giornata di ieri si è unita all'opposizione votando contro la legge e provocando la sospensione della seduta che verrà ripresa solo lunedì. Montenegro si è detto comunque "fiducioso" che il progetto verrà approvato e che i deputati "si prenderanno un momento di riflessione". "Se non venisse approvato ci saranno complicazioni per tutte quelle istituzioni che richiedono risorse per investimenti e opere", ha quindi ammonito. (Res)