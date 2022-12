Roma: Meloni su sparatoria, non si può morire così, giustizia faccia presto il suo corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nicoletta era una mamma protettiva, un’amica sincera e discreta, una donna forte e fragile allo stesso tempo. Ma era soprattutto una professionista con un senso del dovere fuori dal comune. È stato quel senso del dovere a portarla lì, di domenica mattina, dove un uomo la aspettava per ucciderla a colpi d'arma da fuoco, insieme ad altre due donne, durante una riunione di condominio a Roma". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sulla sparatoria avvenuta questa mattina in un bar di Fidene, Roma, in cui hanno perso la vita tre donne. "Nicoletta era mia amica. Lascia il marito Giovanni e uno splendido bambino di dieci anni, Lorenzo. Con la sua, altre famiglie, alle quali esprimo tutta la mia vicinanza, sono state distrutte", prosegue Meloni. (segue) (Rin)