Rpt - Roma: Campiti ha preso pistola da poligono Tor di Quinto, Procura sequestra impianto

- Ripetizione con titolo corretto - Claudio Campiti, questa mattina, prima di arrivare nel bar di via Colle Giberto dove ha sparato e ucciso tre donne ferendo altre 4 persone, era stato nel poligono di tiro sportivo a Tor Di Quinto dove era iscritto. L’uomo si è armato della pistola e delle munizioni ma, invece di dirigersi sulla linea di tiro, si è allontanato arrivando sul luogo della mattanza. Per questo la procura di Roma ha disposto il sequestro del poligono. Campiti nel 2020 aveva fatto richiesta alla questura di Rieti del porto d’armi. I carabinieri della stazione del comune di Ascrea, nel reatino dove risiedeva l’uomo, hanno espresso parere sfavorevole dato che a suo carico c’erano denunce proprio con il consorzio di cui lui era membro insieme alle persone che oggi si erano riunite nel gazebo a Fidene. Resta da chiarire chi ha autorizzato la sua iscrizione al Poligono e come sia stato possibile che nessuno si è accorto che aveva portato via la pistola. (Rer)