Business news: Brasile, sospeso acquisto blindati Iveco-Leonardo da parte dell'esercito

- Le autorità giudiziarie del Brasile hanno sospeso un contratto dell'esercito brasiliano per l'acquisto di nuovi veicoli blindati Centauro 2, prodotti dal consorzio italiano Iveco-Oto Melara e Leonardo. Lo riferisce il quotidiano "Valor Economico". Il contratto era stato formalizzato lo scorso 25 novembre. L'accordo prevede la fornitura inziale di 96 blindati 8x8 Centauro 2, per un valore di circa 900 milioni di euro, con possibilità di aumentare la fornitura fino a un totale di 220 mezzi, per un valore di circa 2 miliardi di euro. La sospensiva del giudice Wilson Alves de Souza accoglie favorevolmente un'azione collettiva promossa dall'avvocato Charlles Capella de Abreu. Il presidente nazionale del Partito dei lavoratori (Pt) e componente del gruppo di transizione del governo del presidente eletto Luiz Inacio Lula da Silva, Gleisi Hoffmann, aveva definito "immorale" l'acquisto da parte del ministero della Difesa. (Res)