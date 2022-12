© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Il presidente Vicario della Regione Lazio Daniele Leodori e la consigliera regionale e presidente della Commissione Enti Locali, Sara Battisti, presentano "I piccoli comuni fanno grande la Regione". Interverranno Angelo Mattoccia, sindaco di Pofi e Enrico Pittiglio, sindaco di San Donato Valcomino e capogruppo Pd amministrazione provinciale di Frosinone.Frosinone, Pofi, biblioteca comunale, via San Giorgio 28 (ore 17:30)- Il comitato promotore per la candidatura al Consiglio regionale del Lazio di Enrico Tiero, vice portavoce regionale di Fratelli d'Italia, organizza un incontro dal titolo "Il Lazio che vogliamo". Saranno presenti tra gli altri: Nicola Calandrini portavoce provinciale di Fd'I e presidente della commissione Programmazione economica e Bilancio del Senato della Repubblica; Nicola Procaccini, europarlamentare e responsabile del Dipartimento Ambiente ed Energia di Fd'I; Andrea Augello, vicepresidente della commissione Finanze del Senato; Paolo Trancassini, coordinatore regionale di Fd'I; Alfredo Antoniozzi, vicepresidente del gruppo di Fd'I alla Camera dei deputati; Luciano Ciocchetti, vicepresidente della commissione Affari Sociali della Camera dei deputati; Michele Nasso, responsabile provinciale del dipartimento Enti locali di Fd'I.Latina, via dei Cappuccini 40 (ore 19:30) (Rer)