Ucraina: Zelensky, al lavoro per ripristinare elettricità a Odessa

- Le autorità ucraine stanno facendo di tutto per ridare luce a Odessa. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel videomessaggio serale pubblicato sui suoi profili social. "A partire da questo momento, è stato possibile ripristinare parzialmente le forniture a Odessa e in altre città e distretti della regione. Stiamo facendo di tutto per raggiungere il massimo possibile nelle condizioni dopo i colpi russi", ha detto Zelensky. "Nella città e nella regione di Kiev, così come nelle regioni di Lviv, Vinnytsia, Ternopil, Chernivtsi, Zakarpattia, Sumy, Dnipropetrovsk, la situazione rimane molto difficile. Lavoriamo costantemente con i partner per semplificare le cose e offrire ai nostri cittadini più opportunità, più elettricità", ha aggiunto il presidente ucraino. (Kiu)