Bilancio: Tajani, manovra va "nella giusta direzione", servono cinque anni per migliorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Con la manovra di bilancio il governo Meloni ha dato un segnale "di grande importanza" sulla sua volontà di sostenere le famiglie a fronte al carovita, "stiamo andando nella giusta direzione" ma servono cinque anni per migliorare le cose. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervistato questa sera a "Zona bianca". "Abbiamo ottenuto un aumento delle pensioni minime pari a 600 euro", ha detto Tajani, parlando di un buon risultato sul progetto di Forza Italia di arrivare ad un aumento di mille euro, come detto anche da Silvio Berlusconi. "Si va nella giusta direzione, abbiamo cinque anni di tempo per realizzare il nostro progetto", ha proseguito il ministro, attaccando i "moralizzatori, perché sono amorali". Sulla riforma del tetto al Pos Tajani ha ulteriormente respinto le accuse di favorire l'evasione fiscale. "Vogliamo rendere piu agevole la vita ai cittadini, favorire il commercio e la crescita, questo vogliamo", ha detto il ministro. (Res)