Business news: Repubblica Dominicana, firmato a Santo Domingo un accordo triennale con Macfrut

- Rapporti sempre più stretti nel segno dell'ortofrutta tra Macfrut, Fiera internazionale dell'ortofrutta, e la Repubblica Dominicana. Nei giorni scorsi il presidente della manifestazione fieristica Renzo Piraccini ha sottoscritto a Santo Domingo un accordo con il ministro dell'Agricoltura dominicano, Limber Cruz, che prevede il supporto pubblico alla partecipazione di operatori dello Stato centroamericano a Macfrut nei prossimi tre anni. L'accordo, afferma Macfrut in un comunicato, sarà già in vigore dall'edizione 2023 in programma al Rimini Expo Center dal 3 al 5 maggio, dove la Repubblica Dominicana raddoppierà lo spazio espositivo degli scorsi anni. "Sono molto orgoglioso di questo accordo - sottolinea Renzo Piraccini presidente di Macfrut - che segna un nuovo modo di concepire le fiere non più solo come momento espositivo di tre giorni ma hub di relazioni e di conoscenze per tutto l'arco dell'anno a beneficio degli espositori. Un concetto innovativo che si sta facendo strada e ci sta dando grandi soddisfazioni". (Res)