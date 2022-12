Business news: Cile, Fitch promuove il governo Boric, confermato rating A- con outlook stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia Fitch ha confermato il rating A- con outlook stabile per il Cile. I rating del Cile, si legge in una nota, sono supportati da un bilancio relativamente forte, con un rapporto debito pubblico/Pil ben al di sotto degli altri Paesi della regione, solidi indicatori di governance e un’agenda di politiche macroeconomiche credibili. Il presidente Boric, prosegue la nota, ha mostrato segni di moderazione, che potrebbero aiutarlo a raggiungere accordi con l'opposizione al Congresso per compiere progressi nel suo programma di riforme. Ha rimesso mano al suo gabinetto per ampliare la coalizione di governo e includere membri dei partiti di centrosinistra più moderati e ha rinnovato il suo impegno per la stesura di una nuova Costituzione. Fitch prevede che il processo si concluda quest'anno, con un testo finale presentato per l'approvazione tramite referendum all'inizio del 2024. Fitch ritiene che il testo sarà più moderato, il che dovrebbe attenuare alcune preoccupazioni circa un radicale cambiamento del modello economico cileno. (Res)