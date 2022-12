Aerospazio: navetta Orion rientrata sulla terra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capsula Orion senza equipaggio della Nasa è precipitata nell'oceano Pacifico durante l'ultima tratta di ritorno del suo viaggio intorno alla luna, concludendo la missione inaugurale del programma lunare Artemis. Lo riferisce in una nota la Nasa, precisando che la capsula, che trasportava un finto equipaggio formato da tre manichini cablati con sensori, è caduto nell'oceano all'alba di oggi al largo della penisola messicana della Baja California. Orion ha completato la sua missione di 25 giorni circa due settimane dopo aver raggiunto il suo punto più lontano nello spazio, a circa 434.500 chilometri dalla Terra. Orion è decollato il 16 novembre dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida, in cima all'imponente Space Launch System (Sls) della Nasa. (Was)