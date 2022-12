© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione in Colombia a novembre si è attestata al 12,53 per cento su anno. Su mese l'indice si è fermato allo 0,77 per cento, rispetto allo 0,72 per cento registrato a ottobre. Lo rivela il dipartimento nazionale di statistica (Dane). Secondo Piedad Urdinola, direttrice del Dane, la variazione annua del costo della vita per i colombiani registrata a novembre è la più alta degli ultimi 23 anni. (Res)