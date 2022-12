Business news: Venezuela, Maduro promette "rinascimento" industria petrolifera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha promesso un “rinascimento” dell’industria petrolifera, gasifera e petrolchimica. "Promuoveremo un nuovo piano per esportare prodotti in tutto il mondo", ha detto, osservando il Paese si sta preparando per un "nuovo inizio", un'industria più potente e diversificata che crea valore aggiunto in tutte le sue zone di produzione. "Tutto il petrolio di cui hanno bisogno per il funzionamento stabile del mercato energetico negli Stati Uniti e in Europa si trova in Venezuela", ha affermato parlando a un evento ufficiale. Il Venezuela, ha aggiunto, si sta preparando per un "nuovo inizio", un'industria più potente e diversificata che crea valore aggiunto in tutte le sue zone di produzione. "Tutto il petrolio di cui hanno bisogno per il funzionamento stabile del mercato energetico negli Stati Uniti e in Europa si trova in Venezuela", ha detto Maduro, osservando che il Paese non può essere rimosso dall'equazione energetica globale. (Res)