Business news: Venezuela, attività industriale in aumento del 12 per cento

- L’attività industriale in Venezuela è cresciuta del 12 per cento tra gennaio e novembre 2022 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo rende noto la Confederazione degli industriali del Venezuela (Conindustria). Secondo uno studio presentato dalla stessa organizzazione il settore industriale venezuelano è al 38,5 per cento della sua capacità nel terzo trimestre del 2022, con un aumento di 13,6 punti rispetto allo stesso periodo del 2021, quando la capacità era al 24,9 per cento. (Res)